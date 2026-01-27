Жители Курильских островов ощутили землетрясение магнитудой 4,5

Эпицентр находился в 73 км юго-восточнее села Головнино на глубине 63 км

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Подземные толчки магнитудой 4,5 зафиксированы вблизи Курильских островов Сахалинской области. Жители Шикотана и Кунашира могли ощутить их, сообщили на сейсмостанции "Южно-Сахалинск".

"Магнитуда 4,5. <...> Могли ощутить на Шикотане и Кунашире, до 2 баллов", - говорится в сообщении.

Эпицентр находился в 73 км юго-восточнее села Головнино на глубине 63 км. Кроме того, по информации станции, зафиксированы сейсмособытия магнитудой 4,8 и 5,0. Данные об их ощутимости не поступали.