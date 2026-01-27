В Якутии в поселке Тикси объем разлива нефтепродуктов составил 100 куб. м

Часть топлива разлилась на ледовый покров

ЯКУТСК, 27 января. /ТАСС/. Объем разлива нефтепродуктов в поселке Тикси в Булунском районе Якутии составил 100 куб. м, часть топлива разлилась на ледовый покров. Идут работы по ликвидации, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Как сообщали ранее в пресс-службе прокуратуры Якутии, нефтепродукты попали на почву и ледяной покров залива Неелова. По данным ГУ МЧС, 26 января на территории нефтебазы поселка Тикси был обнаружен разлив нефтепродуктов, ранее на территории проводилась перекачка топлива из резервуара для дальнейшей отгрузки в бензовозы.

"Для локализации и ликвидации происшествия задействованы силы и средства ГУП "ЖКХ Республики Саха (Якутия)" и администрации района. В связи с наступлением темного времени суток аварийно-восстановительные работы приостановлены до наступления светлого времени суток. Для выяснения причин и ликвидации последствий планируется убытие специалистов из Якутска. В готовности находятся спасатели и специалисты Министерства экологии, природопользования [и лесного хозяйства] Якутии. По уточненной информации, объем разлива составил 100 кубических метров, часть топлива разлилась на ледовый покров. Произведена обваловка. Всего с места разлива откачано 65 кубических метров", - говорится в сообщении.

Идет сбор топлива со шламом. Работы по ликвидации планируется завершить 30 января. В Булунском районе введен режим повышенной готовности. На базе ЦУКС ГУ МЧС России по региону развернута рабочая группа. Для обеспечения безопасности на месте разлива задействованы силы и средства государственной противопожарной службы региона. Всего к ликвидации привлечены 34 человека и 9 единиц техники.

По данным Минэкологии Якутии, информация о ЧП направлена в адрес регионального управления Росприроднадзора и Якутскую природоохранную прокуратуру.