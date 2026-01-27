ТАСС: в Балашихе при пожаре в хостеле погибли четыре человека

В оперативных службах сообщили, что еще шестеро пострадали

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Четыре человека стали жертвами пожара, произошедшего в хостеле в Балашихе, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"В Балашихе, в квартале Зворыкино произошел пожар в хостеле. Во время тушения пожара обнаружены тела четырех человек. Еще шестеро человек пострадали", - сказал собеседник агентства.

Личности погибших устанавливаются. Среди пострадавших двое детей.

Хостел располагался в частном трехэтажном доме. Очаг пожара находился на втором этаже, там же были найдены погибшие. Площадь возгорания составила 35 кв. м, ему был присвоен третий ранг сложности, в настоящее время он ликвидирован.