В Приморье компании назначили штраф в размере 10 млн рублей за коррупцию

Коммерческой организацией денежные средства переводились для ускоренного выпуска таможенных деклараций на транспортные средства покупателей

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 27 января. /ТАСС/. Организации, в интересах которой была дана взятка начальнику Уссурийского отдела таможенного оформления, назначили штраф в размере 10 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

"Уссурийская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что представитель коммерческой организации, осуществляющей деятельность по оказанию услуг таможенного оформления, в период с февраля 2024 г. по январь 2025 г. передал 1,4 млн руб. в качестве взяток начальнику отдела таможенного оформления и таможенного контроля Уссурийской таможни. <…> Уссурийский транспортный прокурор возбудил в отношении юридического лица дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере). По результатам его рассмотрения в суде организации назначено наказание в виде штрафа в размере 10 млн руб.", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что коммерческой организацией денежные средства переводились для ускоренного выпуска таможенных деклараций на транспортные средства покупателей. Уголовное дело в отношении взяткополучателя рассматривается в суде, расследование в отношении взяткодателя продолжается.