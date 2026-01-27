Xinhua: на востоке Индии при пожаре на складе погибли не менее восьми человек

Еще несколько считаются пропавшими без вести

Редакция сайта ТАСС

© ANI/ X

ПЕКИН, 27 января. /ТАСС/. По меньшей мере восемь человек погибли, несколько считаются пропавшими без вести в результате сильного пожара на складе в городе Анандапуре (индийский восточный штат Западная Бенгалия).

Как сообщило со ссылкой на полицию агентство Xinhua, пожар возник в промышленной зоне в одном из ангаров склада, откуда перекинулся на другие складские помещения. В тушении огня были задействованы 15 пожарных расчетов. К настоящему времени очаг пожара ликвидирован.

Спасатели ведут поиск пропавших без вести. Причины инцидента устанавливаются. Предполагается, что возгорание могло возникнуть из-за короткого замыкания в электросети.