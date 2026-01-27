В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" столкнулись семь машин

Никто не пострадал

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 января. /ТАСС/. Три ДТП с участием семи машин произошли на федеральной трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, в результате аварий никто не пострадал. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

"27 января 2026 года в 9:40 на 1029-м км автодороги М-4 "Дон" произошло три дорожно-транспортных происшествия с участием семи транспортных средств. В результате происшествий транспортные средства получили механические повреждения, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В ГАИ уточнили, что причинами ДТП стали неправильный выбор дистанции и высокая скорость движения на зимней трассе.