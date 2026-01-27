В Орловской области пресекли деятельность нарколаборатории

Всего изъяли более 15 кг мефедрона и свыше 70 кг прекурсоров

ОРЕЛ, 27 января. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ пресекли деятельность нелегальной лаборатории по изготовлению синтетических наркотиков в Орловской области. Было изъято более 15 кг мефедрона и свыше 70 кг прекурсоров, а также лабораторное оборудование, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

"Сотрудниками УФСБ России по Орловской области пресечена деятельность нелегальной лаборатории по производству синтетических наркотиков. <…> Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК России (незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере)", - говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по региону.

Всего из незаконного оборота было изъято 15,958 кг мефедрона, лабораторное оборудование, а также более 70 кг прекурсоров и реагентов. Как сообщили в пресс-службе регионального УФСБ, к организации нарколаборатории причастен уроженец Орла, находившийся в международном розыске. Мужчине предъявлено обвинение, он признал вину и дал признательные показания.