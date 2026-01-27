В Уфе арестовали задушившую дочь женщину

Обвиняемой избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток

УФА, 27 января. /ТАСС/. Суд отправил под арест 29-летнюю жительницу Уфы, которая задушила свою малолетнюю дочь, сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

"По версии следствия, 25 января обвиняемая, осознавая, что малолетняя дочь находится в беспомощном состоянии в силу своего возраста, применила физическую силу в виде сдавливания органов шеи, в результате чего малолетняя скончалась из-за механической асфиксии. Постановлением суда ходатайство следователя удовлетворено, обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток", - указано в сообщении.

Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении уфимки, которая обвиняется в убийстве малолетнего (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ), поступило от следователя. Постановление в законную силу не вступило, отметили в пресс-службе.