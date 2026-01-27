В Омане из-за опрокидывания лодки погибли три француза

Еще два человека пострадали

Редакция сайта ТАСС

ДОХА, 27 января. /ТАСС/. Прогулочное судно с группой французских туристов перевернулось у побережья провинции Маскат, в результате три человека погибли, два пострадали. Об этом сообщила полиция Омана.

"По предварительной информации, лодка перевернулась в 2,5 морской мили от порта Султан Кабус в районе Матрах. На борту находилась группа из 25 французских туристов, включая гида и капитана. В результате происшествия погибли трое туристов, еще двое получили легкие травмы", - говорится в заявлении, размещенном в X. Пострадавшим была оказана первая помощь, власти проводят расследование для установления обстоятельств случившегося.