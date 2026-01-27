В Поморье экс-главу района осудили за коррупцию

Его приговорили к семи годам шести месяцам колонии

АРХАНГЕЛЬСК, 27 января. /ТАСС/. Красноборский районный суд Архангельской области приговорил экс-главу Красноборского муниципального района Владимира Рудакова к семи годам шести месяцам колонии строгого режима за злоупотребления должностными полномочиями, взяточничество, незаконные действия и бездействие, сообщили ТАСС в суде.

"Осужденному по совокупности назначенных наказаний предстоит провести в колонии строгого режима семь лет шесть месяцев. Также Рудакову назначено наказание в виде штрафа в размере двукратной суммы взятки - 857 770 рублей 26 копеек. После отбытия основного наказания в виде лишения свободы пять лет ему запрещено занимать на государственной службе и в органах местного самоуправления должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий", - сказали в суде.

Осужденный взят под стражу в зале суда.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа, установлено, что с 2010 по 2020 год подсудимый получил от знакомого предпринимателя взятку в виде услуг по строительству гаража, бани и иных сооружений на его земельном участке на общую сумму более 400 тыс. рублей. Взамен он оказал содействие в заключении муниципальных контрактов по приобретению жилья для детей-сирот.

С 2017 по 2020 год экс-глава района обеспечил заключение с предпринимателем муниципальных контрактов на приобретение семи жилых помещений, не отвечающих установленным требованиям, на общую сумму более 6,9 млн рублей, а также их последующую приемку без замечаний, несмотря на явные недостатки. В полученном сиротами жилье через непродолжительное время сгнили полы, были обнаружены протечки крыши, недостаточное утепление и т. д.

На имущество осужденного сохранен арест. Вину Рудаков не признал.