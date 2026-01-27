При возведении парка под Новосибирском выявили признаки картельного сговора

Запуск центра планировался в 2024 году, стоимость оценивалась в 1,7 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 27 января. /ТАСС/. Хозяйствующий субъект и органы власти вступили в противоречие с законом при создании военно-патриотического парка "Авангард" под Новосибирском, строительство которого оценивалось в 1,7 млрд рублей. О выявленных признаках картельного сговора сообщил в пресс-центре ТАСС руководитель новосибирского УФАС России Дмитрий Сухоплюев.

"Они принимали оборудование, не соответствующее требованиям документации - достаточно старого производства. В итоге эти действия привели к тому, что деньги бюджетные ушли, а парк не построен. <…> Идут судебные споры по данному вопросу. Мы оказываем методическую помощь, чтобы парк появился", - сказал Сухоплюев в пресс-центре ТАСС, отвечая на вопрос о выявленных в 2025 году картельных сговорах.

Парк планировался на базе оздоровительного лагеря "Гренада" в соответствии с поручением президента. В планах также было обустройство учебных и жилых корпусов, киноконцертного зала, банно-прачечного, спортивного и стрелкового комплексов, парашютной вышки, а также административных зданий. Запуск центра планировался в 2024 году, стоимость оценивалась в 1,7 млрд рублей.