Замкомандующего ЛенВО объяснил получение денег просьбами помочь семье

Валерия Муминджанова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере при заключении контрактов

Редакция сайта ТАСС

Валерий Муминджанов © Сергей Фадеичев/ ТАСС

ВОРОНЕЖ, 27 января. /ТАСС/. Обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере при заключении контрактов замкомандующего ЛенВО генерал-майор Валерий Муминджанов в ходе судебного заседания объяснил получение денег просьбами по-дружески помочь семье в периоды его командировок. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Воронежского гарнизонного суда.

"В городе Воронеже был очень редко в связи с длительными командировками. <…> И в силу сложившихся между нами дружеских отношений я просил Требунских (бизнесмен Олег Требунских - прим. ТАСС) оказывать финансовую помощь моей семье в размере от 100 до 150 тыс. рублей. Требунских в период с начала 2019 года по декабрь 2023 года передавал через мою супругу суммы в размере 100-150 тыс. рублей", - сказал Муминджанов.

По его словам, Требунских расценил передаваемую ему сумму как взятку. "Видимо, я ошибался в искренности его намерений и указанные суммы действительно являются взяткой. Изначально я воспринимал эти средства как дружескую помощь в трудные периоды, однако сейчас понимаю, что такая практика недопустима для военнослужащих и создавала конфликт интересов", - сказал Муминджанов.

Он признал, что систематическое получение денежных средств от Требунских в период с 2019 по 2023 годы носило противоправный характер и может быть квалифицировано как получение взятки. "Я осознаю, что даже без прямого использования служебных полномочий сам факт получения мною денег от лица, чьи интересы могут быть связаны с деятельностью, является нарушением", - добавил Муминджанов.

Бизнесмен Олег Требунских был задержан в январе 2024 года по делу о взятке в размере почти 20 млн рублей за заключение контрактов на пошив головных уборов и стирку вещевого имущества военных.

Муминджанов был арестован в сентябре 2024 года, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. На его имущество наложен арест на сумму, равную размеру полученной взятки. По данным следствия, он занимал должность руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ и, отвечая за вещевое обеспечение армии, способствовал заключению договоров в интересах оборонного ведомства с коммерческими организациями на поставку обмундирования. За оказание содействия в этом вопросе он получил взятку на сумму около 20 млн рублей.