Защита Гуцул обратилась в ЕСПЧ

Адвокат главы Гагаузии Наталья Байрам назвала арест Евгении Гуцул незаконным

Редакция сайта ТАСС

Глава Гагаузии Евгения Гуцул © Вадим Денисов/ ТАСС

КИШИНЕВ, 27 января. /ТАСС/. Защита главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), назвав незаконным ее содержание под арестом до окончательного решения суда. Об этом сообщила журналистам адвокат Наталья Байрам.

Читайте также Что известно о приговоре главе Гагаузии Евгении Гуцул

"По поводу незаконного ареста Гуцул защита уже подала жалобы в ЕСПЧ. Когда мы пройдем все этапы в национальных судах, мы опротестуем в ЕСПЧ все дело", - сказала Байрам.