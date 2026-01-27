Арест фигурантки дела о фиктивном похищении подростка в Красноярске обжаловали

В ходе заседания суда защита просила избрать девушке меру пресечения в виде запрета определенных действий

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 27 января. /ТАСС/. Сторона защиты обжаловала арест 18-летней Аделины Батыровой, подозреваемой в мошенничестве по уголовному делу о фиктивном похищении подростка в Красноярске. Об этом ТАСС сообщила ее адвокат Елена Сухих.

"Все (жалоба на арест - прим. ТАСС) подано, принято, зарегистрировано", - сообщила Сухих, добавив, что жалоба была подана через Центральный районный суд Красноярска и будет передана на рассмотрение в апелляции Красноярского краевого суда. По словам адвоката, краевой суд в течение одной - двух недель примет решение о рассмотрении жалобы.

25 января Центральный районный суд Красноярска арестовал по 22 марта Батырову, подозреваемую в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В ходе заседания суда защита просила избрать девушке меру пресечения в виде запрета определенных действий.