ГП направила в суд уголовное дело против Юлии Тимошенко о фейках о ВС РФ

Бывшему премьер-министру Украины грозит наказание от штрафа в размере от 3 млн до 5 млн рублей до лишения свободы на срок от 5 до 10 лет

Юлия Тимошенко © REUTERS/ Viacheslav Ratynskyi

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, заочно обвиняемой в распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

В надзорном ведомстве сообщили, что в Генеральной прокуратуре утвердили обвинительное заключение по уголовному делу против бывшего премьер-министра Украины, политического и общественного деятеля Тимошенко. Ее заочно обвиняют по пунктам "в", "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. Уголовное дело было направлено в Басманный районный суд Москвы "для рассмотрения по существу". В июле 2024 года Тимошенко объявили в международный розыск, в декабре 2025 года ей заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, обвиняемая, находясь за пределами РФ и руководствуясь мотивами идеологической, политической ненависти и вражды в отношении российских военнослужащих подготовила, после чего разместила на своей странице в одной из социальных сетей публикацию, содержащую "заведомо ложные сведения о причастности военнослужащих" Вооруженных сил Российской Федерации к убийствам мирных жителей в городах Ирпень и Буча, отметили в Генпрокуратуре. Между тем, напомнили там, по информации Минобороны РФ, военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации не применяют запрещенные методы и средства ведения боевых действий, а также не совершают преступлений против гражданского населения. Распространенные украинскими СМИ фотографии и видеоматериалы о совершении военнослужащими России убийств мирных жителей и иных преступлений являются провокациями.

Тимошенко заочно обвиняют в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ с искусственным созданием доказательств по мотивам ненависти или вражды. Статья обвинения предусматривает наказание от штрафа в размере от 3 млн до 5 млн рублей до лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.