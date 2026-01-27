ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Обвиняемые по делу советника главы Орловской области не признали вину

Следующим этапом судебного процесса станет допрос представителей потерпевших по делу
12:41

Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев

© Сергей Силаев/ ТАСС

ОРЕЛ, 27 января. /ТАСС/. Все десять фигурантов дела о мошенничестве и создании преступного сообщества, одним которых выступает советник орловского губернатора Сергей Лежнев, не признали вину. Об этом стало известно в ходе заседания, прошедшего в Советском районном суде Орла, передает корреспондент ТАСС.

В ходе первого заседания, прошедшего на прошлой неделе, свою вину не признали Сергей Лежнев, экс-замруководителя департамента здравоохранения региона Светлана Жирова, а также Александр Лежнев. На втором заседании о своей невиновности заявили еще семь человек.

"Вину, в том виде, в котором оно мне предъявлено, не признаю", - сказал фигурант дела, главный врач Орловской областной клинической больницы Вадим Мурадян. Аналогичную позицию о непризнании вины высказали еще шесть индивидуальных предпринимателей, поставлявших медицинское оборудование в Орловскую область.

В зависимости от роли и степени участия десять фигурантов дела, включая советника главы Орловской области, обвиняются по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества и участие в нем), п. "а", "в" ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1, 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем). Следующим этапом судебного процесса станет допрос представителей потерпевших по делу. 

