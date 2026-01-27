ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ситуация вокруг Гренландии
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия
Статья

ДТП с маршрутным автобусом и большегрузами в Приангарье. Что известно об аварии

Пострадали 12 человек
Редакция сайта ТАСС
12:50
© Официальный Telegram-канал прокуратуры Иркутской области

Маршрутный автобус с пассажирами столкнулся с двумя большегрузами на федеральной трассе Р-255 "Байкал". Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в канале в Max. По последним данным, пострадали 12 человек.

ТАСС собрал основное о происшествии.

О ДТП

  • Авария произошла на 123-м км трассы Р-258 "Байкал".
  • Микроавтобус с пассажирами ехал из Иркутска в Улан-Удэ.

Пострадавшие

  • По последним данным регионального главка МВД, пострадали 12 человек.
  • Ранее губернатор области сообщал об 11 пострадавших.
  • По его словам, пять человек, один из которых находится в тяжелом состоянии, госпитализировали, трех отпустили на амбулаторное лечение.
  • С остальными еще работают медики.

Расследование

  • Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Погодные условия

  • По данным ГУ МЧС России по региону, 27 января в Иркутской области на дорогах снежный накат, в отдельных районах туман, преимущественно без осадков.
  • Температура воздуха вечером местами до минус 38 градусов.
 
РоссияИркутская областьКобзев, Игорь Иванович