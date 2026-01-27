Статья

ДТП с маршрутным автобусом и большегрузами в Приангарье. Что известно об аварии

Пострадали 12 человек

Редакция сайта ТАСС

Маршрутный автобус с пассажирами столкнулся с двумя большегрузами на федеральной трассе Р-255 "Байкал". Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в канале в Max. По последним данным, пострадали 12 человек.

ТАСС собрал основное о происшествии.

О ДТП

Авария произошла на 123-м км трассы Р-258 "Байкал".

Микроавтобус с пассажирами ехал из Иркутска в Улан-Удэ.

Пострадавшие

По последним данным регионального главка МВД, пострадали 12 человек.

Ранее губернатор области сообщал об 11 пострадавших.

По его словам, пять человек, один из которых находится в тяжелом состоянии, госпитализировали, трех отпустили на амбулаторное лечение.

С остальными еще работают медики.

Расследование

Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Погодные условия