Статья
ДТП с маршрутным автобусом и большегрузами в Приангарье. Что известно об аварии
Редакция сайта ТАСС
12:50
Маршрутный автобус с пассажирами столкнулся с двумя большегрузами на федеральной трассе Р-255 "Байкал". Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в канале в Max. По последним данным, пострадали 12 человек.
ТАСС собрал основное о происшествии.
О ДТП
- Авария произошла на 123-м км трассы Р-258 "Байкал".
- Микроавтобус с пассажирами ехал из Иркутска в Улан-Удэ.
Пострадавшие
- По последним данным регионального главка МВД, пострадали 12 человек.
- Ранее губернатор области сообщал об 11 пострадавших.
- По его словам, пять человек, один из которых находится в тяжелом состоянии, госпитализировали, трех отпустили на амбулаторное лечение.
- С остальными еще работают медики.
Расследование
- Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Погодные условия
- По данным ГУ МЧС России по региону, 27 января в Иркутской области на дорогах снежный накат, в отдельных районах туман, преимущественно без осадков.
- Температура воздуха вечером местами до минус 38 градусов.