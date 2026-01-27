В Севастополе осудили оборудовавшего тайник со взрывчаткой

Его приговорили к 17 годам колонии строгого режима

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Епанчинцев/ ТАСС, архив

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Севастопольский городской суд приговорил жителя Республики Крым, который оборудовал в городе тайник со взрывчаткой, к 17 годам колонии строгого режима по уголовному делу о госизмене. Об этом журналистам сообщили в УФСБ по республике и городу.

По данным ФСБ, житель города Сакского района 1972 года рождения сам вышел на контакт с сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. По заданию куратора мужчина снимал военные объекты в Крыму и отправлял украинской спецслужбе. Кроме того, по заданию сотрудника ГУР МО Украины он изъял из тайника компоненты самодельного взрывного устройства и поместил их в новый тайник, ожидая дальнейших указаний. Сотрудники УФСБ задержали мужчину и возбудили в отношении него уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

"Севастопольский городской суд признал подсудимого виновным в предъявленном обвинении и назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год и со штрафом в размере 400 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как уточнили в прокуратуре Севастополя, взрывчатое вещество зарубежного производства было на основе гексогена общей массой более 1 кг, также в тайнике был электродетонатор и радиоуправляемое исполнительное устройство. Эти предметы мужчина перевез в тайник в городе Инкермане. Автомобиль, мобильный телефон и ноутбук, которые использовал осужденный, конфискованы в доход государства.