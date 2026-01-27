В Тверской области обнаружили тела двух мужчин

На их телах зафиксировали признаки криминальной смерти

Редакция сайта ТАСС

ТВЕРЬ, 27 января. /ТАСС/. При тушении пожара в квартире в Нелидове Тверской области обнаружены мертвыми двое мужчин. На их телах зафиксировали признаки криминальной смерти. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"27 января текущего года в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение об обнаружении в ходе тушения пожара в квартире, расположенной доме города Нелидово, тел двух мужчин с признаками криминальной смерти", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехали следователь Нелидовского межрайонного следственного отдела и криминалист следственного управления СК России по Тверской области для детального осмотра места происшествия и установления всех обстоятельств произошедшего.