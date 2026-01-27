В Москве предстанет перед судом причастный к убийству "вора в законе" 20 лет назад

По данным прокуратуры, 25 апреля 2005 года в ресторане "Желтая Субмарина" был убит Вахтанг Кардава

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Причастный к убийству криминального авторитета Вахтанга Кардавы и еще двух человек в центре Москвы, совершенному в 2005 году, предстанет перед судом. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Мужчине предъявлено обвинение по п. "а", "б", "е", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство трех лиц, в том числе лица, в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенное общеопасным способом, организованной группой, по найму), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов), ч. 2 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного паспорта гражданина). Уголовное дело с утвержденным в прокуратуре Москвы обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, 25 апреля 2005 года в ресторане "Желтая Субмарина" в центре Москвы был убит известный в "криминальном мире" Вахтанг Кардава. Тогда четверо вооруженных мужчин приехали в 1-й Тверской-Ямской переулок на машине, ворвались в ресторан, произвели множественные выстрелы из пистолетов-пулеметов с глушителями в сторону сидящего за столом Кардавы и скрылись. В результате перестрелки были убиты Кардава, его знакомый и охранник.

В пресс-службе пояснили, что по горячим следам преступление раскрыть не удалось. После повторного анализа материалов уголовного дела был задержан один из нападавших. Выяснилось, что он вклеил в чужой паспорт свое фото и 20 лет жил под другим именем.

В отношении соучастников преступления уголовное дело выделено в отдельное производство.