В Северной Осетии после информации о нападениях проверяют образовательные учреждения

Продолжают поступать обращения от родителей учащихся школ республики, сообщил глава региона Сергей Меняйло

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 января. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил о проверках образовательных учреждений из-за распространения информации о возможных нападениях. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Правоохранительные органы незамедлительно приступили к проверке поступивших сигналов. Отрабатывали всю ночь. Весь необходимый комплекс непубличных оперативных мероприятий продолжается и сейчас", - говорится в сообщении.

Меняйло отметил, что к нему продолжают поступать обращения от родителей учащихся школ республики.

Он пояснил, что накануне вечером в подростковых чатах начала распространяться информация о возможных нападениях на образовательные учреждения Северной Осетии.