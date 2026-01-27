На западе Украины на объекте "Нафтогаза" остановили технологические процессы

Причиной стало его повреждение

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз" сообщила о повреждении своего "объекта критической инфраструктуры в западном регионе Украины". Как говорится в сообщении в Telegram-канале компании, технологические процессы на объекте остановлены.

"В результате попадания возник пожар. <...> Специалисты компании немедленно остановили технологические процессы на объекте", - сообщили в компании. Где именно расположен объект, не уточняется.

Утром украинские СМИ сообщили о взрыве в городе Броды Львовской области. После местные власти заявили о повреждении инфраструктурного объекта, не уточнив деталей. Через Броды проходят железнодорожные, автомобильные магистрали, а также там соединяются нефтепроводы "Дружба" и Одесса - Броды.

Затем в горсовете заявили о сильном задымлении и неприятном запахе в результате сгорания нефтепродуктов и рекомендовали жителям закрыть окна и ограничить передвижение по улицам. На 27-28 января учебные заведения города переведены на дистанционный режим.