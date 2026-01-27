Потерпевшие по делу экс-ректора ПсковГУ хотят взыскать с нее свыше 15 млн рублей

Максимальная сумма исковых требований у одного из заявителей достигает 1 млн 630 тыс. рублей

ПСКОВ, 27 января. /ТАСС/. Потерпевшие по делу экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной, которая находится под домашним арестом по делу о хищении денежных средств и превышении должностных полномочий, заявили 15 гражданских исков о взыскании с Ильиной причиненного материального ущерба на общую сумму более 15,1 млн рублей. Об этом говорится в обвинительном заключении, которое есть в распоряжении ТАСС.

Как следует из обвинительного заключения, действующее руководство вуза заявило к Ильиной два иска с требованием взыскать нанесенный ПсковГУ материальный ущерб. Суммы этих исков составляют 6 637 772,20 рублей и 215 тыс. рублей. В остальных гражданских исках сотрудники вуза требуют взыскать с Ильиной причиненный им материальный ущерб. Максимальная сумма исковых требований у одного из заявителей достигает 1 млн 630 тыс. рублей. Минимальное из заявленных исковых требований составляет 100 тыс. рублей.

Как следует из обвинительного заключения, Ильина признала вину по одному эпизоду по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", а также по 16 эпизодам по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий".