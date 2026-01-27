В ЛНР выявили майнинг-ферму, потреблявшую электричество в промышленных масштабах

Поводом для расследования стало резкое повышение коммерческих потерь на одной из трансформаторных подстанций района

ЛУГАНСК, 27 января. /ТАСС/. Сотрудники электросетей и специалисты службы безопасности "Луганскэнерго" выявили подпольную майнинг-ферму на территории Станично-Луганского района Луганской Народной Республики. Предварительно по оценкам электриков ущерб может оцениваться в миллионы рублей, сообщили в пресс-службе компании.

"В Станично-Луганском районе сотрудники района электрических сетей совместно со специалистами службы безопасности "Луганскэнерго" филиала АО "Юго-Западная ЭСК" провели успешную операцию по выявлению подпольной майнинг-фермы. Нелегальный объект добычи криптовалюты был расположен в частном нежилом домостроении. Нарушая закон, злоумышленник воровал электроэнергию в промышленных масштабах, что наносило значительный ущерб энергосистеме региона. <...> Ущерб от неучтенного энергопотребления оценивается в миллионы рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поводом для расследования стало резкое повышение коммерческих потерь на одной из трансформаторных подстанций района, что в ходе анализа нагрузки показало аномальное потребление электроэнергии, что свойственно для промышленного объекта в одном из частных домовладений.

По информации компании в настоящее время сотрудниками полиции задержан владелец майнинг-фермы, а также решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана).

"Мы рассматриваем несанкционированные майнинг-фермы как прямую угрозу энергетической безопасности региона. Подобные объекты создают запредельные нагрузки на оборудование, что недопустимо и может привести к аварийным отключениям", - приводит слова начальника управления по безопасности "Луганскэнерго" филиала АО "Юго-Западная ЭСК" Виталия Крупко пресс-служба энергетической компании.