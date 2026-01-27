В Кишиневе вандалы нанесли свастику на памятник Ленину

Неизвестные также написали на барельефе "Бессарабия - это Румыния" и несколько оскорблений на постаменте

КИШИНЕВ, 27 января. /ТАСС/. Вандалы осквернили памятник Владимиру Ленину на территории выставочного комплекса Moldexpo в Кишиневе. Фотографии монумента с нанесенной на него свастикой были опубликованы в СМИ, а также в социальных сетях.

Неизвестные также написали на барельефе "Бессарабия - это Румыния" и ряд оскорблений на постаменте. В полиции Кишинева сообщили, что пока проверяют эту информацию. Как прокомментировал руководитель Координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович, акт вандализма является следствием политики действующего президента Молдавии Майи Санду. "С помощью баллончика с краской написали на стене о том, что "Бессарабия - это Румыния". Ну так это официальная идеология в захваченном государстве. На памятнике Ленину написали "gunoi", то есть "мусор". Вспоминаем слова Санду про "свалку истории" и тоже ничему не удивляемся. Закрепить написанное решили нацистской свастикой. Тоже ничего удивительного и даже особенного в стране, где нацисты являются "героями", - отметил общественный деятель.

Недавно в интервью иностранным журналистам Санду заявила, что на референдуме поддержала бы объединение Молдавии с Румынией, объяснив свою позицию тем, что "небольшой стране" "становится все труднее выживать". При этом она признала, что сейчас в Молдавии нет большинства, поддерживающего объединение. Ее поддержали председатель парламента Игорь Гросу, премьер-министр Александр Мунтяну и ряд министров, которые, как и Санду, обладают молдавскими и румынскими паспортами.

Оскверненный памятник когда-то стоял на главной площади Кишинева. Несколько лет назад его публично подвергла вандализму группа представителей партии "Альянс за объединение румын", которая агитирует на территории Молдавии за вхождение в состав соседней страны. Памятники советского периода регулярно оскверняются в Молдавии, и полиции еще ни разу не удавалось задержать вандалов. Ранее МИД РФ неоднократно выражал озабоченность в связи с подобными инцидентами.