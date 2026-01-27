Названа причина пожара в хостеле в Балашихе

К возгоранию привел розжиг углей для обогрева на втором этаже

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Причиной пожара в хостеле в Балашихе, где погибли четыре человека, стал розжиг углей для обогрева на втором этаже здания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

"Установлено, что на территории домовладения проживали 11 человек, 8 из которых - граждане иностранного государства. Очаг возгорания расположен на втором этаже, в месте, где пострадавшие жгли угли для обогрева", - говорится в сообщении.

Также в СК добавили, что с места происшествия изъяты предметы, имеющие значение для следствия. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

"Следствием устанавливаются лица, причастные к организации проживания пострадавших в данном домовладении", - заключили в пресс-службе.