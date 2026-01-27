Экс-ректор ПсковГУ Ильина дала явку с повинной

Она активно помогала следствию

Редакция сайта ТАСС

ПСКОВ, 27 января. /ТАСС/. Бывший ректор ПсковГУ Наталья Ильина, которая находится под домашним арестом по делу о хищении денежных средств и превышении должностных полномочий, активно способствовала расследованию, а также оформила явку с повинной, что является обстоятельством для смягчения наказания. Об этом говорится в обвинительном заключении, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Обстоятельства, смягчающие наказание обвиняемой Ильиной Н. А., явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления. <...> Явка с повинной Ильиной Н. А., согласно которой она в присутствии защитников <...> сообщила о том, что, занимая должность ректора ФГБОУ ВО "Псковский государственный университет" в период с 2022 по 2024 год, забирала у 16 работников научно-педагогического состава и сотрудников университета денежные средства, оплачиваемые им за различные научно-образовательные проекты, в различных суммах", - отмечается в документе.

27 января в Псковском городском суде начался судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего ректора ПсковГУ. Органом следствия Ильиной предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств путем обмана группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения), а также по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших нарушение прав и законных интересов граждан).

Ильина была задержана в начале апреля 2025 года по уголовному делу о мошенничестве. По версии следствия, с 2020 по 2021 год она трудоустроила в образовательное учреждение своего знакомого на должность доцента, но тот на рабочем месте не появлялся и трудовых обязанностей не исполнял. По данным правоохранительных органов, Ильина на протяжении как минимум четырех последних лет проживала в номере-люксе гостиничного комплекса "Двор Подзноева". Общая стоимость таких услуг за этот период, по предварительным данным, превысила 14 млн рублей.

В конце мая 2025 года сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении Ильиной второе уголовное дело, по статье о превышении должностных полномочий. В августе в отношении экс-ректора были возбуждены два новых уголовных дела, а в октябре - еще три.