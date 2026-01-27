Hotnews.ro: в ДТП с автобусом в Румынии погибли семь человек

По данным портала, автобуса при обгоне задел автоцистерну, а затем столкнулся с автофургоном на встречной полосе

БУХАРЕСТ, 27 января. /ТАСС/. Семь человек погибли, трое пострадали в ДТП с автобусом, выполнявшим рейс из Греции во Францию, на автотрассе Е70 в румынском уезде Тимиш возле населенного пункта Лугожел. Об этом сообщил портал hotnews.ro.

По данным полиции, водитель автобуса при обгоне задел автоцистерну, а затем столкнулся с автофургоном на встречной полосе.

Глава департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Раед Арафат сообщил телеканалу Digi-24, что вертолеты не смогли прибыть на место ДТП из-за неблагоприятных погодных условий.

Согласно румынской прессе, пассажиры были гражданами Греции. Погибли водитель автобуса и шесть пассажиров. Пострадавшие госпитализированы.