Экс-председателя комитета ветеринарии Курской области осудили за взятки

Его приговорили к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима

КУРСК, 27 января. /ТАСС/. Суд Курской области приговорил бывшего председателя комитета ветеринарии региона к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за получение взяток. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Бывший председатель комитета ветеринарии Курской области осужден за получение взяток. <...> С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 2,8 млн рублей с лишением права в течение 3 лет 6 месяцев занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Кроме того, приговором суда конфискованы денежные средства, полученные в качестве взяток", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что с сентября 2021-го по июнь 2023 года подсудимый получил от руководителей Курской областной ветеринарной лаборатории и станции по борьбе с болезнями животных Обоянского района лично и через посредников взятки в виде денег, а также незаконного оказания услуг, включая оплату найма и уборку используемой им квартиры в Курске. За указанный период подчиненные передали деньги и оплатили услуги на общую сумму более 700 тыс. рублей за общее покровительство по службе, сохранение занимаемой должности и возможности беспрепятственно осуществлять трудовую деятельность.

Бывший чиновник признан виновным по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично и через посредников взятки в виде денег и незаконное оказание услуг имущественного характера за общее покровительство и попустительство по службе в крупном размере), ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредников взятки в виде денег за общее покровительство и попустительство по службе в значительном размере).