В РФ экс-боевика из "Айдара" приговорили к 5,5 года колонии

Он дал признательные показания

Редакция сайта ТАСС

© СУ СК России по ЛНР/ ТАСС

ЛУГАНСК, 27 января. /ТАСС/. Суд приговорил к 5 годам 6 месяцам колонии общего режима экс-боевика запрещенного в РФ украинского нацбатальона "Айдар", сообщается в Telegram-канале следственного управления СК России по Луганской Народной Республике.

Сообщается, что мужчина в декабре 2016 года вступил в ряды 24-го батальона территориальной обороны "Айдар" и принимал участие в боях против жителей Луганской Народной Республики. Экс-боевика задержали сотрудники УФСБ России по Федеральной службе войск национальной гвардии РФ. Мужчина дал признательные показания.

"Следователем первого отдела по расследованию особо важных дел собрана достаточная доказательственная база, приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев. Отбывать его он будет в исправительной колонии общего режима", - сказано в сообщении.