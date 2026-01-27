Во Владимирской области из-за ДТП с 13 автомобилями образовалась пробка

Ее протяженность составляет 14 км

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИМИР, 27 января. /ТАСС/. Пробка протяженностью в 14 км образовалась на трассе М-7 "Волга" в Гороховецком районе Владимирской области из-за аварии, в которой столкнулись порядка 13 большегрузных и легковых автомобилей, следует из данных сервиса "Яндекс. Карты".

Как сообщали в пресс-службе регионального УМВД, 27 января в Гороховецком районе на участке ФАД М-7 "Волга" с 325-го км по 326-й км произошли несколько дорожно-транспортных происшествий, участниками аварий стали порядка 13 большегрузных и легковых автомобилей. Информация об обращении за медицинской помощью не поступала.