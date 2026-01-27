В Тверской области в двух пожарах погибли четыре человека

Пожары произошли в городе Кувшиново и Калязинском муниципальном округе

Редакция сайта ТАСС

ТВЕРЬ, 27 января. /ТАСС/. В результате двух пожаров, произошедших за сутки в Тверской области - в городе Кувшиново и Калязинском муниципальном округе, погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"В ночь с 26 на 27 января в городе Кувшиново произошло возгорание частного дома. Двое человек погибли, предположительно, мужчина и женщина. <…> Установление причин и обстоятельств пожара, а также принятие процессуального решения находятся на контроле надзорного органа", - говорится в сообщении.

Также возгорание частного дома произошло во вторник утром в деревне Заручье Калязинского муниципального округа. "Двое человек погибли, предположительно, мужчина и женщина", - пояснили в пресс-службе.