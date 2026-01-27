Жителя Прикамья обязали возместить ущерб, причиненный почвам в Соликамске

Сумма ущерба составила более 89 млн рублей

ПЕРМЬ, 27 января. /ТАСС/. Суд обязал жителя Пермского края возместить ущерб, причиненный почвам в Соликамске в результате повреждения рассолопровода, на сумму более 89 млн рублей. Об этом сообщает Уральское управление Росприроднадзора.

"По материалам Росприроднадзора суд обязал физическое лицо возместить ущерб, причиненный почвам в Соликамске. Площадь загрязнения составила 6 420 кв. м, а размер причиненного вреда превысил 89 млн рублей", - сообщили в ведомстве.

По данным управления Росприроднадзора, в результате незаконного сбора черного металла с использованием спецтехники местный житель повредил трубопровод, в результате чего произошел разлив рассолов (высокоминерализованных соляных растворов - ТАСС) на поверхность почвы. При попадании в почву рассолы нарушают ее структуру и делают землю непригодной для дальнейшего использования.

Добровольно житель Прикамья не стал возмещать ущерб, поэтому Росприроднадзор обратился в суд, который подтвердил законность требований ведомства и обязал нарушителя компенсировать вред в полном объеме.