В Кабардино-Балкарии против дропперов завели семь уголовных дел

Подозреваемые дали признательные показания

НАЛЬЧИК, 27 января. /ТАСС/. Уголовные дела в отношении семерых жителей Кабардино-Балкарии, подозреваемых в передаче из корыстных целей банковских карт, возбудили следователи, об этом сообщили в региональных управлениях СК и МВД.

"По версии следствия, пятеро жителей города Нальчика и двое жителей города Прохладного с августа по сентябрь 2025 года, используя мобильные приложения-мессенджеры, действуя из корыстных побуждений, с целью материального обогащения незаконно продали свои банковские карты третьим лицам. Это позволило злоумышленникам получить доступ к счетам и осуществлять незаконные операции по переводу денежных средств", - рассказали в СК.

Отмечается, что подозреваемые дали признательные показания. В МВД по республике пояснили, что среди подозреваемых есть и несовершеннолетние, которые также признали вину.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 187 УК РФ (передача другому лицу из корыстной заинтересованности электронного средства платежа и доступа к нему для осуществления неправомерных операций).