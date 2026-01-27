Дело Михаила Ходорковского о фейках о ВС РФ направили в суд

Его будут рассматривать в отсутствие подсудимого, который находится в розыске

Редакция сайта ТАСС

Михаил Ходорковский © Зураб Джавахадзе/ ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о распространении фейков о ВС РФ в отношении Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму), дело направлено в суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"Утверждено обвинительное заключение в отношении Михаила Ходорковского. Он обвиняется по п. "в", "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)", - говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу и будет рассматриваться в отсутствие подсудимого, находящегося в розыске.

Установлено, что в сентябре 2022 года и июле 2024 года Ходорковский, находясь за пределами России, разместил на личной странице в одной из социальных сетей публикации, содержащие заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ против мирного населения в ходе специальной военной операции.

Ходорковский заочно арестован.