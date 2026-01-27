В Челябинске при пожаре в многоквартирном доме пострадали три человека

Среди пострадавших двое детей

ЧЕЛЯБИНСК, 27 января. /ТАСС/. Пожар произошел в многоквартирном доме на улице Набережной в Челябинске, в результате пострадали двое детей и один взрослый. Из здания эвакуированы восемь человек, в том числе два ребенка, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"В многоквартирном жилом доме на улице Набережная загорелись вещи и мебель в квартире на 1-м этаже. На пожаре пострадали три человека, в том числе двое детей: девочка 2024 года рождения и подросток 2009 года рождения. Они получили отравление продуктами горения, госпитализированы в лечебные учреждения", - сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что площадь пожара составила 10 кв. м. Сотрудники МЧС эвакуировали из здания восемь человек, двое из них дети.