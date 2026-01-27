Дедов заявил в суде, что Старовойт поручил ему курировать стройку фортификаций

Бывший заместитель губернатора региона заявил, что неоднократно выезжал на объекты строительства с представителями Минстроя РФ

КУРСК, 27 января. /ТАСС/. Бывший заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов в ходе судебного заседания заявил, что курировать строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной ему поручил экс-глава региона Роман Старовойт.

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). Предварительно установлено, что Смирнов и Дедов руководили участниками организованной группы и вместе с руководством корпорации организовали хищение. В частности, один из эпизодов дела связан с растратой денег, перечисленных корпорации по договору подряда на возведение двух взводных опорных пунктов пограничной службы.

"Роман Владимирович [Старовойт поручал], что я должен взаимодействовать с Министерством строительства РФ при объездах и контролировать с ними ход выполнения работ", - сказал Дедов в ходе допроса, на котором присутствовал по ВКС.

Дедов отметил, что неоднократно выезжал на объекты строительства с представителями Минстроя РФ, в частности в конце лета 2023 года.

По версии следствия, бывший генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин совместно с подчиненными обеспечил заключение с обществом "КТК сервис" договора подряда на возведение фортификационных сооружений в Курской области. При этом реальную хозяйственную деятельность компания не вела, создавая лишь видимость выполнения работ. В результате, по данным прокуратуры, участники организованной группы похитили более 152 млн рублей.