В Калуге курьера мошенников приговорили к 3,5 года по делу о продаже квартиры

Также был удовлетворен гражданский иск в пользу потерпевшей о компенсации материального ущерба в размере 3,6 млн рублей

КАЛУГА, 27 января. /ТАСС/. Калужский районный суд приговорил жителя Новосибирска, причастного к мошенничеству, которое привело к потере квартиры жительницей Брянска, к 3,5 года колонии. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"Калужский районный суд Калужской области признал виновным жителя г. Новосибирска в совершении в составе организованной группы мошенничества, повлекшего потерю жительницей г. Брянска права на квартиру. С учетом смягчающих наказание обстоятельств <…> суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как было установлено в суде, в феврале 2025 года неустановленные мошенники убедили жительницу Брянска продать квартиру якобы из-за утечки персональных данных. Вырученные от продажи 3,8 млн рублей мошенники убедили женщину перевести "на безопасный счет". Для этого из Новосибирска в Калугу прибыл несовершеннолетний подсудимый, который получил от женщины 3,7 млн рублей. "Далее (подсудимый), выполняя роль курьера и осознавая, что совершает совместно с неустановленными членами организованной группы путем обмана хищение у потерпевшей денежных средств, доставил денежные средства в г. Москву, где передал их другому участнику организованной группы", - сообщили в пресс-службе.

Молодого человека признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Также был удовлетворен гражданский иск в пользу потерпевшей о компенсации материального ущерба в размере 3,6 млн рублей.