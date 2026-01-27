Полиция нашла спрятанные документы украинца, напавшего на прохожих в Амстердаме

Документы нашли в декабре 2025 года во время обыска в гостиничном номере на улице Дамрак, где останавливался подозреваемый

ГААГА, 27 января. /ТАСС/. Полиция Нидерландов нашла паспорт, удостоверение личности и банковскую карту гражданина Украины Романа Д., подозреваемого в нападении с ножом на прохожих в центре Амстердама весной 2025 года. Об этом сообщил представитель прокуратуры королевства в ходе предварительного заседания в Окружном суде Амстердама.

Как уточняется, документы были найдены в декабре 2025 года во время обыска в гостиничном номере на улице Дамрак, где останавливался подозреваемый. Личные вещи, включая паспорт и удостоверение личности, были спрятаны в шкафу. Прокурор отметил, что речь идет об оригиналах документов.

Сам подозреваемый на заседании не присутствовал и отказался давать показания о мотивах своих действий. Его повторно допрашивали 12 января после того, как, по данным правоохранителей, он сделал некое заявление во время беседы с психиатром, однако в ходе официального допроса подследственный вновь отказался от комментариев.

Следствие также намерено допросить двух знакомых подозреваемого, служивших с ним ранее в ВСУ. Кроме того, прокуратура получила доступ к его личному делу из украинских военных архивов. "Поиск мотивов продолжается. Мы не исключаем ни внешнего влияния, ни личных психосоциальных причин", - заявил в суде представитель обвинения.

В настоящее время эксперты Нидерландского института судебной психиатрии и психологии проводят оценку психического состояния обвиняемого. В случае отказа от сотрудничества прокуратура намерена ходатайствовать о его помещении под наблюдение в специализированный медицинский центр. Роману Д. вменяются пять эпизодов покушения на убийство, не исключается террористический характер его действий, которые, по версии обвинения, были направлены на запугивание населения.

Инцидент произошел днем 27 марта в районе центральной площади Дам. В результате атаки пострадали пять человек, в том числе четверо иностранцев - граждане Бельгии, Польши и США. Нападавший, 30-летний гражданин Украины, был обезоружен британским туристом и передан прибывшим на место трагедии сотрудникам полиции.