В Ленобласти произошел пожар в промышленном ангаре

Площадь возгорания составляет 300 кв. м

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Пожар площадью 300 кв. м возник в промышленном ангаре в поселке Мга Ленинградской области. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону.

"Поступило сообщение о пожаре в складском ангаре размером 30 на 80 метров с двухэтажной газобетонной пристройкой. Площадь пожара составляет 300 кв. метров. Угрозы обрушения [здания] и распространения [огня] нет", - говорится в сообщении.

На данный момент информация о пострадавших не поступала. На месте работают четыре автоцистерны областной противопожарной службы. Как уточняет пресс-служба ГКУ "Леноблпожспас", информация о возгорании на Железнодорожной улице поступила в 18:46 мск.