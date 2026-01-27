Из лавры УПЦ на подконтрольной Киеву части ДНР украли колокола

Злоумышленники, по данным служителей лавры, сняли со звонницы 8 из 10 колоколов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. С колокольни скита Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Богородичном на подконтрольной Киеву территории ДНР украдены восемь колоколов.

"Сторож обнаружил взломанные ворота и вскрытые двери. На земле остались следы колес грузовика, множество человеческих следов. Это указывает на то, что орудовала целая банда", - говорится в сообщении на сайте лавры.

Злоумышленники, по данным служителей лавры, сняли со звонницы 8 из 10 колоколов. Отмечается, что "у центрального, самого большого колокола весом 1,3 тонны оторвали язык, второй по величине колокол в 600 кг сбросили на пол". Остальные колокола спустили вниз по лестнице и, погрузив на машину, увезли.

Кроме того, были похищены четыре подсвечника, из алтаря украли евангелия, лампады, подсвечники, семисвечник и распятие. "Также злоумышленники вскрыли церковную кружку [для пожертвований]", - сообщили в лавре.

Гонения на УПЦ начались на Украине после госпереворота 2014 года при президенте Петре Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. Правоохранительные органы предъявляют священникам УПЦ обвинения в госизмене и других преступлениях, против них также вводят санкции.