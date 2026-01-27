Защита Бутягина при решении об экстрадиции на Украину обратится в Минюст и ЕСПЧ

Это произойдет, если апелляция будет отклонена

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Адвокат российского археолога Александра Бутягина в случае решения окружного суда Варшавы о его экстрадиции на Украину будет обращаться в министерство юстиции и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщили его близкие в Telegram-канале.

Бутягин был задержан польскими спецслужбами на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря 2025 года в ходе его европейского лекционного тура. Варшавский суд принял решение об аресте археолога, польская прокуратура получила от украинской стороны просьбу об экстрадиции. Как утверждает польская прокуратура, на Украине Бутягину может грозить до 10 лет тюрьмы. По словам адвоката Бутягина, ожидается решение судебной инстанции о назначении нового судьи, а также новая дата заседания. Это должно произойти до 2 февраля, уточнил адвокат.

"Если апелляция будет отклонена, защита перейдет к следующему этапу - обращениям к министру юстиции и в ЕСПЧ, включая запрос о временных мерах для приостановки экстрадиции", - говорится в сообщении.