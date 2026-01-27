Арестованный в Польше археолог Бутягин может провести в СИЗО до двух лет

Он был задержан польскими спецслужбами на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря 2025 года в ходе его европейского лекционного тура

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российский археолог Александр Бутягин, арестованный в Польше по запросу Украины, в случае если судебный процесс затянется, может провести в СИЗО до двух лет. Об этом сообщили его близкие в Telegram-канале.

Бутягин был задержан польскими спецслужбами на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря 2025 года в ходе его европейского лекционного тура. Варшавский суд принял решение об аресте археолога, польская прокуратура получила от украинской стороны просьбу об экстрадиции. Как утверждает польская прокуратура, на Украине Бутягину может грозить до 10 лет тюрьмы. По словам адвоката Бутягина, ожидается решение судебной инстанции о назначении нового судьи, а также новая дата заседания. Это должно произойти до 2 февраля, уточнил адвокат.

"Если апелляция удовлетворена, по польскому праву апелляционный суд в подавляющем большинстве случаев не освобождает человека, а возвращает дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. После этого следуют новые слушания и, при необходимости, новые апелляции. Это долгий, многоступенчатый процесс. На практике это означает, что все это время Александр будет оставаться в польском СИЗО. По оценке адвокатов, весь процесс может занять от 18 до 24 месяцев", - говорится в сообщении.