На северо-западе Москвы на подстанции произошло короткое замыкание

Энергоснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Короткое замыкание произошло на электроподстанции на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по городу.

"В главное управление МЧС России по Москве поступило сообщение о происшествии по адресу: улица Василия Петушкова, д. 3, к. 2", - сообщили в главке.

По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло короткое замыкание без последующего горения.

В столичном ГУ МЧС подчеркнули, что "энергоснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме".