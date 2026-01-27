На северо-западе Москвы на подстанции произошло короткое замыкание
Редакция сайта ТАСС
16:58
МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Короткое замыкание произошло на электроподстанции на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по городу.
"В главное управление МЧС России по Москве поступило сообщение о происшествии по адресу: улица Василия Петушкова, д. 3, к. 2", - сообщили в главке.
По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло короткое замыкание без последующего горения.
В столичном ГУ МЧС подчеркнули, что "энергоснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме".