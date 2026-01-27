Более 1,7 тыс. человек собрали почти €64 тыс. на юристов для археолога Бутягина

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Более 1,7 тыс. человек финансово поддержали российского археолога Александра Бутягина, арестованного в Польше по запросу Украины, и суммарно собрали почти €64 тыс. на юристов для его защиты. Об этом сообщили его близкие в Telegram-канале.

Бутягин был задержан польскими спецслужбами на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря 2025 года в ходе его европейского лекционного тура. Варшавский суд принял решение об аресте археолога, польская прокуратура получила от украинской стороны просьбу об экстрадиции. Как утверждает польская прокуратура, на Украине Бутягину может грозить до 10 лет тюрьмы. По словам адвоката Бутягина, ожидается решение судебной инстанции о назначении нового судьи, а также новая дата заседания. Это должно произойти до 2 февраля, уточнил адвокат.

"На личный клиентский счет Александра, открытый его юристами, с начала сбора поступило 63 922 евро - напрямую и через агрегаторы. Еще 270 000 рублей, переведенные напрямую организаторам сбора, находятся на личном банковском счете Александра в России и поэтапно перечисляются на его клиентский счет у юристов. Это уже половина необходимой суммы - результат поддержки более 1 700 человек и, возможно, немного новогоднего чуда: наибольшее число пожертвований пришлось на праздничные дни", - говорится в сообщении.

Сбор был организован близкими друзьями и Надеждой Милихиной - девушкой и коллегой Бутягина, на которую оформлена генеральная доверенность на время его отсутствия. В сообщении отметили, что за декабрь на юридическую поддержку ученого было израсходовано более €26 тыс., из них: €12,3 тыс. - это аванс от организаторов сбора и €13,8 тыс. - средства, собранные неравнодушными людьми. Сейчас на счете остается около €50 тыс. "Существенное время заняли изучение материалов дела и подготовка стратегии защиты. Более 40 часов адвокат провел в СИЗО", - добавили близкие Бутяшина.

Дело Бутягина

В ноябре 2024 года украинские власти заочно предъявили обвинение российскому археологу, проводящему раскопки в Крыму. В официальных сообщениях имя указано не было, но, по данным нескольких украинских СМИ, речь шла о заведующем сектором античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа, руководителе археологической экспедиции на городище Мирмекий в Крыму Александре Бутягине.