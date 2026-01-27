Следующее слушание по делу устроившего атаку в Амстердаме состоится 15 апреля

Правоохранители сосредоточены на выяснении мотивов подозреваемого

ГААГА, 27 января. /ТАСС/. Следующее слушание по делу украинского гражданина, напавшего на прохожих с ножом на площади Дам, состоится в Окружном суде Амстердама 15 апреля. Об этом в беседе с ТАСС сообщил пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Эверт Бурстра.

"Следующее слушание запланировано на 15 апреля, оно также будет носить предварительный характер", - заявил он. По словам Бурстры, подозреваемый остается под стражей, расследование инцидента продолжается. В настоящее время правоохранители сосредоточены на выяснении мотивов подозреваемого.

В ходе прошедшего 27 января предварительного слушания представитель прокуратуры сообщил об обнаружении вещей подозреваемого - паспорта, удостоверения личности и банковской карты, спрятанных в его гостиничном номере в Амстердаме. Пресс-секретарь ведомства подтвердил ТАСС эту информацию.

Инцидент произошел днем 27 марта в районе площади Дам в центре Амстердама. В результате атаки пострадали пять человек, в том числе четверо иностранцев - граждане Бельгии, Польши и США. Нападавший, 30-летний гражданин Украины, был обезоружен британским туристом и передан прибывшим на место трагедии сотрудникам полиции.