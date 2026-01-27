Сестра Бутягина связала с Рождеством всплеск пожертвований по делу брата

Все начали сдавать деньги, когда в Эрмитаже начались сборы, отметила сотрудник музея Маргарита Войнаровская

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Наибольшее число пожертвований на расходы по делу задержанного в Польше археолога Государственного Эрмитажа Александра Бутягина пришло в начале января из-за праздника Рождества, во время которого хочется совершать добрые дела. Такое предположение сделала в разговоре с ТАСС сестра Александра Бутягина, сотрудник Государственного Эрмитажа Маргарита Войнаровская.

В Telegram-канале "Адвокат для Александра Бутягина" сказано, что с начала декабря на расходы по делу Бутягина поступило €63 тыс. пожертвований от 1700 человек. Больше всего пожертвований пришлось на январские праздники.

"Сборы же ведь не так давно были организованы. И в начале люди разбирались, что это вообще такое. И Рождество - время, когда нужно делать добрые дела... Но это мои предположения. <...> Знаю только, что в Эрмитаже как начались сборы, так все и начали сдавать деньги... Но там тоже не я их собирала! Читателей, конечно, нужно поблагодарить!" - сказала ТАСС Войнаровская.

В ноябре 2024 года украинские власти заочно предъявили обвинение российскому археологу, проводящему раскопки в Крыму. В официальных сообщениях имя указано не было, но, по данным нескольких украинских СМИ, речь шла о заведующем сектором античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа, руководителе археологической экспедиции на городище Мирмекий в Крыму Александре Бутягине.

Бутягин был задержан польскими спецслужбами на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря 2025 года в ходе его европейского лекционного тура. Варшавский суд принял решение об аресте археолога, польская прокуратура получила от украинской стороны просьбу об экстрадиции. Как утверждает польская прокуратура, на Украине Бутягину может грозить до 10 лет тюрьмы. По словам адвоката Бутягина, ожидается решение судебной инстанции о назначении нового судьи, а также новая дата заседания. Это должно произойти до 2 февраля, уточнил адвокат.