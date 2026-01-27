В Балашихе водитель наехал на ребенка на санках

Его доставили в больницу

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Водитель иномарки в Балашихе сбил пятилетнего ребенка, которого родители везли на санках на переходе, сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Московской области.

"Около одного из домов, расположенных на проспекте Жуковского в мкр. Кучино, произошло дорожно-транспортное происшествие", - сказали в полиции Подмосковья. По предварительной информации, 37-летний водитель, управляя автомобилем марки Ford, совершил наезд на 5-летнюю девочку, которую родители перевозили в санках через нерегулируемый пешеходный переход.

В результате ДТП пострадавшая с телесными повреждениями была госпитализирована.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.