В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Силы ПВО наготове

ВОРОНЕЖ, 27 января. /ТАСС/. Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов ввели на территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.

"Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", - написал он в Telegram-канале.

Позднее Гусев сообщил, что в Острогожском районе и в Нововоронеже объявили тревогу в связи с угрозой непосредственной атаки БПЛА.

Такой же режим позже ввели в Воронеже.

В новость внесены изменения (22:46; 22:49; 22:56 мск) - добавлена информация об угрозе непосредственной атаки БПЛА.