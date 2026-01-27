В Балаклее произошел блэкаут

Это связано с аварийной ситуацией на объектах энергообеспечения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Город Балаклея Харьковской области на востоке Украины полностью обесточен из-за аварийной ситуации на объектах энергообеспечения. Об этом сообщил глава городской военной администрации Виталий Карабанов.

"В связи с аварийной ситуацией на объектах энергообеспечения в настоящее время без напряжения остается вся Балаклейская община", - написал он в своем Telegram-канале, призвав жителей не поддаваться панике.

В энергетике Украины действует режим чрезвычайной ситуации. Наиболее сложная ситуация сохраняется в Киеве.